Трамп встретится на саммите G7 с лидерами Британии, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита "семерки" (G7) встречи с лидерами Великобритании, Франции, Японии, Индии, ФРГ и Канады. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы ожидаем, что он проведет целый ряд встреч с мировыми лидерами", - сказал он. "Они будут включать в себя встречи с премьер-министром Соединенного Королевства [Борисом] Джонсоном, [президентом] Франции [Эмманюэлем] Макроном, премьер-министром Японии [Синдзо] Абэ, премьер-министром Индии [Нарендрой] Моди, канцлером ФРГ [Ангелой] Меркель и премьер-министром Канады [Джастином] Трюдо", - добавил представитель администрации, уточнив также, что этот список не является полным.