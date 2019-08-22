Макрон назвал лесные пожары в Амазонии международным кризисом

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Лесные пожары, уничтожившие свыше 1,8 млн га леса в Амазонии, представляют собой международный кризис. Такое мнение озвучил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, призвав также в срочном порядке обсудить эту тему на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

"Наш дом горит. В буквальном смысле. Амазония - это легкие нашей планеты, которые производят 20% нашего кислорода, горит, - написал он в своем Twitter. - Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы обсудить эту чрезвычайную ситуацию".

21 августа бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 75 тыс. случаев по состоянию на 21 августа.

На фоне распространения пожаров в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть является следствием преднамеренных поджогов. Лесные пожары также зафиксированы на территории Боливии и Перу. В четверг президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии.