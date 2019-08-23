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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Южная Корея может пригласить КНДР на конференцию "Сеульский оборонный диалог"

Мероприятие состоится 4-6 сентября с участием представителей правительств и экспертов из 56 стран

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Республика Корея рассматривает возможность приглашения представителей КНДР на ежегодный форум по вопросам безопасности, который пройдет в начале сентября в Сеуле. Об этом сообщил агентству Yonhap правительственный источник.

"Рассматривается вопрос о приглашении Северной Кореи", - цитирует его агентство. Деталей чиновник не привел.

Восьмая международная конференция "Сеульский оборонный диалог" на тему "Строим мир вместе: вызовы и видение" состоится 4-6 сентября с участием представителей правительств и экспертов из 56 стран. Несколько сессий будут посвящены вопросам контроля над вооружениями и денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемам безопасности в Северо-Восточной Азии. Форум проводится с 2012 года, его организатором является министерство национальной обороны.

В 2015 году Южная Корея направляла КНДР приглашение на эту конференцию, но Пхеньян его отклонил.

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