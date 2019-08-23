Глава МИД КНДР назвал Помпео "ядовитым растением" в рядах дипломатов США

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подверг госсекретаря США Майкла Помпео критике за слова о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его "ядовитым растением" среди американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении министра, распространенном в пятницу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Помпео остается единственным ядовитым растением среди американских дипломатов. Если Помпео искажает факты и восстанавливает старые санкции, становится ясно, что ему не хватает рационального мышления. Он злоумышленник, отбрасывающий мрачную тень на переговорный путь", - считает глава МИД.

Он также заявил, что США являются инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова и не способствуют ее решению. "Вашингтон усложняет ситуацию, постоянно проводя военные учения на Корейском полуострове и вокруг него", - добавил министр.

В своем заявлении Ли Ён Хо критикует Помпео за опубликованное 21 августа интервью изданию Washington Examiner, в котором тот заявил, что США сохранят самые суровые санкции в истории, если КНДР не будет привержена курсу на денуклеаризацию.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит прошел в Ханое 27-28 февраля. На нем президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по ее итогам уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.