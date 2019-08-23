Эмиссар Китая заявил, что все террористические организации в Сирии нужно уничтожить

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь на брифинге в Дамаске указал на необходимость вести борьбу с терроризмом в Сирии до полной ликвидации экстремистских группировок. Как отметил дипломат, международному сообществу следует соблюдать суверенитет арабской республики и противодействовать нарушению ее территориальной целостности.

"Необходимо продолжить борьбу с терроризмом. Несмотря на достигнутые успехи в этой борьбе, процесс еще не окончен", - приводит в пятницу его слова агентство "Синьхуа". Как добавил дипломат, радикальная организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) по большей части разгромлена, однако ее последователи вновь пытаются укрепить свои позиции.

"Уверены, что должны быть уничтожены все группировки, которые находятся в списке террористических организаций ООН", - указал спецпредставитель правительства Китая.

Он также призвал уважать суверенитет Сирии. "Китайская сторона неоднократно подчеркивала необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии, чтобы избежать фрагментации страны", - заявил Се Сяоянь, добавив, что политический процесс урегулирования кризиса должен содействовать послевоенному восстановлению республики.