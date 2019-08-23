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Власти Таиланда продлили чрезвычайное положение на юге страны из-за угрозы терроризма

Особый режим продолжит действовать в трех провинциях до 19 декабря

ТАСС, 23 августа. Совет национальной безопасности Таиланда объявил о продлении режима чрезвычайного положения на юге страны до 19 декабря этого года в связи с активностью экстремистских формирований. Об этом в пятницу сообщает агентство "Синьхуа".

Особый режим продолжит действовать в провинциях Паттани, Яла и Наратхиват. Чрезвычайное положение, впервые введенное в 2005 году, существенно расширяет полномочия премьер-министра королевства и позволяет ему принимать усиленные меры по борьбе с терроризмом, исламским экстремизмом и сепаратизмом в проблемном регионе.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда уже более 10 лет, добиваясь отделения и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в ходе перестрелок и взрывов погибли более 6,8 тыс. человек.

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