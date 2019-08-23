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Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Минск продолжит прилагать все усилия для урегулирования ситуации в Донбассе

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Зеленским. - прим. ТАСС). Они просили какой-то поддержки", - заявил Лукашенко.

О какой именно поддержке идет речь, глава государства не уточнил.

31 июля пресс-служба главы белорусского государства сообщила, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко подтвердил свое приглашение в адрес белорусского лидера посетить Украину. В ходе беседы Зеленский рассказал о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию переговорной площадки. Белорусский лидер, в свою очередь, заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРумас, Сергей Николаевич
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