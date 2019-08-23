В Пекине выразили протест США из-за намерения поставить истребители Тайваню

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай выступает против продажи Соединенными Штатами истребителей Тайваню и требует от американской стороны немедленно аннулировать план поставок. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

"18 августа президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что уже одобрил возможную продажу истребителей F-16 на сумму $8 млрд. Китайские военные выражают по этому поводу сильное недовольство и решительный протест и уже сделали строгое представление американской стороне", - заявил У Цянь, его слова приводит сайт ведомства.

По словам официального представителя Минобороны, "Тайвань является неотъемлемой частью КНР", при этом "продажа Соединенными Штатами истребителей Тайваню серьезно нарушит принцип одного Китая и трех совместных коммюнике, является вмешательством во внутренние дела КНР, серьезно вредит развитию двусторонних отношений в сфере обороны Китая и США, а также наносит вред миру и стабильности в регионе". "Это совершенно неправильно и очень опасно", - указал он.

У Цянь также отметил, что "любая попытка расколоть Китай невозможна". "КНР требует, чтобы американская сторона в полной мере осознала всю серьезность и опасность вопроса продажи Тайваню вооружений, немедленно аннулировала вышеупомянутый план продажи истребителей и немедленно прекратила вести дела с вооруженными силами Тайваня", - резюмировал он.