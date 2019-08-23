Голосование по вотуму недоверия премьеру Эстонии пройдет 30 августа

ТАЛЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Внеочередное заседание парламента Эстонии (Рийгикогу) по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Эстонии Юри Ратасу должно пройти 30 августа. Об этом в пятницу заявила журналистам председатель Партии реформ Кая Каллас.

"С сожалением должны констатировать, что в Эстонии нет действующего правительства и за это отвечает премьер-министр", - сказала она. Каллас отметила, что за вынесение вотума недоверия обещали проголосовать депутаты Партии реформ, Социал-демократической партии, а также независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, что в общей сложности составит 45 человек. Чтобы вотум недоверия был вынесен, его должен поддержать 51 депутат 101-местного парламента.

Ранее оппозиционная Партия реформ, имеющая крупнейшую фракцию в Рийгикогу, обещала провести голосование по вотуму недоверия Ратасу в понедельник, 26 августа.

На прошлой неделе Партия реформ призвала Ратаса отправить в отставку главу МВД и министра финансов в связи с их попыткой уволить генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера. Когда же Ратас отказался сделать это, "реформисты" обещали вынести ему вотум недоверия.