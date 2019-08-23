СМИ: проевропейские партии пытаются сорвать 75-летие освобождения Молдавии от фашизма

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии объявило национальный траур, чтобы сорвать торжества в честь 75-летия освобождения республики от фашизма, которые подготовил президент страны Игорь Додон. Об этом агентству IPN сообщил в пятницу вице-премьер Андрей Нэстасе, возглавляющий одну из двух проевропейских партий в правящей коалиции.

Сегодня Нэстасе вместе с премьер-министром Майей Санду приняли участие в акции, в ходе которой раздавали прохожим траурные ленты. "Это наш ответ на концерт, организованный Игорем Додоном", - заявил агентству Нэстасе.

На этой неделе премьер Молдавии распорядилась отмечать 23 августа День памяти жертв всех тоталитарных режимов, который был учрежден Европейским парламентом в 2009 году. В пятницу в стране были приспущены флаги и объявлена минута молчания. На 24 августа президент Молдавии традиционно анонсировал широкую программу мероприятий, которые завершатся концертом на главной площади Кишинева. Принять в них участие приглашены министр обороны России Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, а также другие гости из России.

Санду раскритиковала инициативу Додона. "Я думаю, что это разделяет, углубляет раскол в обществе. [Но] Партия социалистов решила двигаться дальше", - выразила недовольство премьер. Соцпартия, которая поддерживает президента, в июне сформировала альянс с партиями Санду и Нэстасе, чтобы отстранить от власти олигарха Владимира Плахотнюка, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибли и были угнаны в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Война затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят сотни тысяч людей. В молдавской столице колонну традиционно возглавляет Додон.