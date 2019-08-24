СМИ: аравийская коалиция перехватила два запущенных йеменскими мятежниками беспилотника

ТАСС, 24 августа. Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили два беспилотных летательных аппарата, запущенных сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в направлении саудовской провинции Асир. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, беспилотники были запущены в направлении населенного пункта Хамис-Мушаит на юге Саудовской Аравии. Как отмечается в сообщении, попытки хуситов осуществить атаку с помощью дронов потерпели неудачу.

В минувший четверг шиитские мятежники также попытались с помощью беспилотников атаковать гражданские объекты в Хамис-Мушаите. Силам саудовской коалиции тогда удалось перехватить и сбить дроны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.