Президент Молдавии призвал хранить память о подвиге советских солдат, победивших фашизм

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон возглавил церемонию возложения цветов в честь 75-летия освобождения республики от фашизма. В субботу вместе с главой республики к мемориалу "Вечность" пришли депутаты парламента Молдавии, иностранные дипломаты, а также около тысячи кишиневцев.

"Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем все возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям. Вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда будет Днем Победы, Днем освобождения от фашизма", - сказал Додон журналистам.

Он обратил внимание, что в Великой Отечественной войне принимали участие десятки тысяч молдаван, многие из них пали в боях, освобождая Молдавию и другие страны. "Поэтому 24 августа - дата особой значимости для нашего народа", - отметил Додон.

Президент сообщил, что сегодня вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу планирует принять участие в возложении цветов на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. Также в этот день в Кишиневе будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства. Торжества завершатся большим концертом на главной площади города. Как напомнил Додон, 75 лет назад в честь освобождения Молдавии в Москве был дан салют. "Сегодня в Москве вновь будет торжественный салют, который мы увидим в Кишиневе во время прямой трансляции на площади Великого национального собрания", - проинформировал президент.