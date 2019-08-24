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Глава Молдавии сообщил о предложении России возобновить вывоз боеприпасов из Приднестровья

Игорь Додон рассказал, что российская сторона готова предоставить для этого необходимое оборудование

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предложением возобновить вывоз боеприпасов из непризнанного Приднестровья, которые свозились туда в процессе вывода советских военных из Европы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон после встречи в субботу с Шойгу в Кишиневе.

"Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование", - написал Додон.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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