Глава Молдавии сообщил о предложении России возобновить вывоз боеприпасов из Приднестровья

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предложением возобновить вывоз боеприпасов из непризнанного Приднестровья, которые свозились туда в процессе вывода советских военных из Европы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон после встречи в субботу с Шойгу в Кишиневе.