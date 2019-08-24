Британский МИД продолжит оказывать поддержку освобожденному в Китае сотруднику консульства

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Великобритания поддерживает решение об освобождении сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна, который ранее был задержан в городе Шэньчжэнь. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь британского МИД, информирует агентство Reuters.

"Мы приветствуем освобождение Саймона Чэна и очень рады тому, что он может воссоединиться со своей семьей. Мы будем продолжать оказывать им поддержку", - сказал представитель Форин оффиса.

Как информировала в субботу газета The Guardian, Чэн был освобожден после отбывания наказания за нарушение законодательства КНР, после чего вернулся в Гонконг. По информации агентства Reuters, полиция Шэньчжэня подтвердила информацию об освобождении Чэна в своем аккаунте в социальной сети Weibo. В сообщении полиции указывается, что сотрудник британского консульства был задержан за нарушение китайского законодательства, при этом он "признался в совершении противозаконных действий".

Во вторник Соединенное Королевство выразило обеспокоенность в связи с задержанием сотрудника своего консульства, возвращавшегося в Гонконг из Шэньчжэня. Представитель китайского МИД в четверг заявил, что задержанный "британский дипломат" имеет китайское гражданство и должен отбыть 15 суток за нарушение законодательства КНР.

По данным новостного сайта HK01, 28-летний Чэн не вышел на работу 9 августа после того, как днем ранее отправился на поезде на деловое мероприятие в соседний Шэньчжэнь (провинция Гуандун). С того момента он перестал выходить на связь.