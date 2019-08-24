Глава комитета Бундестага считает, что время для возвращения к G8 с участием РФ не пришло

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген считает, что возвращаться к формату G8 с участием России рано, что это стало бы свидетельством слабости существующей "семерки". Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете "Пассауэр нойе прессе".

"К сожалению, продолжают существовать причины, по которым Россия больше не участвует [в заседаниях клуба]", - считает политик. Он утверждал, что это - "противоречащая международному праву аннексия Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины". По мнению Рёттгена, если бы страны G7 снова приняли Россию в клуб, Москва могла бы в этом усмотреть "поощрение" проводимой ею политики.

"Это было бы ясным свидетельством слабости G7", - полагает председатель комитета Бундестага. То же касается и возможного ослабления санкций против России, считает он. "Ослабление или отмена санкций были бы совершенно ошибочным сигналом и к тому же противоречивой политикой слабости", - сказал Рёттген.

Глава комитета Бундестага заявил о необходимости существования G7. "Если клуб сдаст свои позиции, то другие, прежде всего Китай, заполнят этот вакуум. Это было бы против наших интересов", - отметил он. Рёттген высказал мнение, что уже сейчас есть первые признаки создания российско-китайского альянса. "Этот союз, разумеется, представляет не интересы Европы", - утверждал немецкий политик. Он указал на то, что США с определенного времени перестают играть роль ведущей державы, а Европа проявляет неготовность действовать. "Это крайне опасная смесь для нас", - сказал Рёттген.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".