Власти Германии призвали удалить сайт "Миротворец"

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ при каждой возможности обсуждает с украинской стороной ситуацию вокруг скандального сайта "Миротворец" и призывает Киев принять меры для его удаления. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос депутатов от фракции Левой партии, который опубликован на интернет-странице парламента ФРГ.

"Правительство ФРГ поднимает тему сайта при всех случаях, в частности, после президентских выборов на Украине, в последний раз в начале июля. Правительство ФРГ совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и органов посодействовать с целью его удаления", - говорится в документе.

"Украинская сторона приняла к сведению критику и призыв удалить "Миротворец" и пообещала провести проверку", - сообщили в правительстве ФРГ. Одновременно власти Германии отметили, что "не имеют собственных данных о месте нахождения сервера сайта". "По оценке правительства ФРГ, речь идет о странице, которую ведут частные лица", - говорится в ответе.

В Берлине подчеркнули, что не собираются сворачивать финансирование проектов по демократизации и укреплению гражданского общества, борьбе с коррупцией, поскольку считают, что это "было бы контрпродуктивно".

В прошлом году МИД ФРГ выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта и призвал правительство Украины содействовать его удалению.

"Миротворец" позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.