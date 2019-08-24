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Маас не исключил, что пожары в Бразилии могут иметь последствия для соглашения о торговле

Устойчивое развитие - существенный элемент этого соглашения, отметил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что лесные пожары в Бразилии могут иметь последствия для перспектив заключения торгового соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

"Во время визита в Бразилию я дал ясно понять, что климатическая политика имеет центральное значение при оценке перспектив заключения соглашения МЕРКОСУР", - отметил Маас. "Устойчивое развитие - существенный элемент этого соглашения. Бразилия взяла на себя обязательство бороться с вырубкой леса", - заметил он. "Пожары самым драматическим образом показывают, насколько это необходимо", - добавил германский министр.

Одновременно Маас подчеркнул, что "Германия готова оказать помощь и поддержку в борьбе с пожарами".

На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика в адрес президента Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала установившаяся в регионе жаркая и сухая погода. В пятницу глава государства подписал указ, согласно которому на борьбу с лесными пожарами в Амазонии будут направлены вооруженные силы республики.

Теги
БразилияГерманияМаас, Хайко
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