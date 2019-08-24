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В Лондоне разочарованы новыми ракетными испытаниями КНДР

МИД Великобритании призвал Северную Корею возобновить переговоры с США

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенное Королевство призывает КНДР прекратить ракетные испытания и возобновить свое участие в переговорах с США. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь британского МИД.

"Мы разочарованы тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, которые нарушают различные резолюции Совета Безопасности ООН. Мы призываем Северную Корею прекратить эти испытания и возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - это путь к мирному и процветающему будущему для северокорейского народа", - сказал представитель ведомства.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Теги
ЯпонияСШАКНДРВеликобританияРеспублика Корея
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