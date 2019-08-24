В Лондоне разочарованы новыми ракетными испытаниями КНДР

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенное Королевство призывает КНДР прекратить ракетные испытания и возобновить свое участие в переговорах с США. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь британского МИД.

"Мы разочарованы тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, которые нарушают различные резолюции Совета Безопасности ООН. Мы призываем Северную Корею прекратить эти испытания и возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - это путь к мирному и процветающему будущему для северокорейского народа", - сказал представитель ведомства.

КНДР в субботу осуществила очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. По данным Министерства обороны Японии, северокорейские ракеты не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи считают, что две северокорейские ракеты пролетели расстояние в 380 км.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.