Эксперты: страны G7 на 83% выполнили свои обещания, данные на саммите в Канаде

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Участники прошлогоднего саммита G7 в канадском Шарлевуа выполнили основные обещания на 83%, уделив основное внимание экономическим вопросам, а также климату и энергетической безопасности. Об этом свидетельствует итоговый отчет некоммерческой организации G7 Research group, которая объединяет представителей канадского Университета Торонто и, в частности, входящей в него Школы Мунк глобальной и государственной политики.

"Итоговый доклад по саммиту в Шарлевуа 2018 года оценивает выполнение странами 20 основных обещаний из 315, озвученных по итогам встречи. Выбор отражает широту охвата [тем] и основные направления повестки саммита. Анализ охватывает действия участников G7 с 10 июня (следующий день после завершения встречи) до 25 июля 2019 года", - поясняют авторы документа, представленного в субботу на полях саммита G7 в Биаррице.

Согласно приведенным данным, самыми прилежными были руководители Евросоюза, которые выполнили данные по итогам встречи обещания на 95%. Следом за ними - Великобритания (93%), Канада (90%), Япония (84%) и Франция (83%). Хуже всех из приведенного списка с поставленными задачами справились ФРГ (75%), США (74%) и Италия (70%). Представители некоммерческой организации пояснили корреспонденту ТАСС, что степень выполнения оценивается по ряду аспектов, в том числе по наличию юридической базы и финансовых инвестиций для выполнения поставленных задач, а также проведения тематических конференций и иных мероприятий, связанных с конкретным обещанием, данным по итогам саммита.

Семь из 20 пунктов были выполнены на 100%. Речь идет о намерениях обеспечить всесторонний экономический рост для повышения общего благосостояния, предоставить каждому доступ к профессиональному обучению навыкам, необходимым для освоения новых технологий, продвижении повестки Африканского союза до 2063 года и реализации потенциала этого континента, мобилизации частных инвесторов на благо устойчивого развития мира. Также, по мнению исследователей, Франция, Германия, Канада, Италия, Япония, Великобритания и Евросоюз полностью воплотили меры, необходимые для выполнения условий Парижского соглашения по климату, которое не поддержали лишь Соединенные Штаты, но их результат, соответственно, не учитывается. В этом же списке значатся меры по обеспечению коллективной безопасности в сфере энергетики, а также гендерного равенства на рынке труда.