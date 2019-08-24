Эксперт: Зеленский не упомянул Россию в речи из-за переговоров по обмену удерживаемых лиц

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул Россию в выступлении на торжествах по случаю дня независимости страны в связи с переговорами по обмену удерживаемых лиц и возможностью проведения "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия). Так считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня не вспоминалась Россия, потому что в активной фазе находятся переговоры по освобождению удерживаемых лиц, а также возможно проведение "нормандской четверки", - сказал эксперт в субботу в комментарии ТАСС и добавил, что "президент и его команда не хотели сегодня создавать дополнительных поводов для срыва таких переговоров".

Бортник подчеркнул, что "эти переговоры крайне важны, потому что позволяют продуктивно работать в теме и давать обществу впечатление, что президент очень эффективен именно в теме войны и мира, в теме ключевого запроса общества".

Выступая сегодня на торжествах по случаю дня независимости Украины, Зеленский упомянул о войне в Донбассе и ситуации с Крымом, но ничего не сказал о России. Президент затронул тему Крыма, рассказав об "аннексии" полуострова. По мнению президента, это событие, как и ситуация в Донбассе, похоже на похищение детей. При этом он выразил убеждение, что "похищенные дети однажды вернутся в семью".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. В то же время Киев не признает Крым российским, обвиняя РФ в незаконном захвате территории.