{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

По данным Yonhap, лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском

ТАСС, 25 августа. КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.

По его данным, Ким Чен Ын в субботу "наблюдал за тестовым запуском недавно разработанной очень большой ракетной пусковой установки". "Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров", - говорится в тексте публикации.

О проведенных КНДР запусках ракет сообщило в субботу правительство Японии. По данным министерства обороны этой страны, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими. Никакой прямой угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, отметили в ведомстве. Военные Южной Кореи, по сведениям Рёнхап, сообщили, что ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
В Израиле сообщили о нанесении ударов в Сирии для предотвращения атаки беспилотников Ирана
В израильской армии сообщили, что удару подверглись силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" и шиитские формирования
Читать полностью