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Саммит G7 во Франции

AFP: Джонсон призвал США снять торговые ограничения для британских компаний

Премьер Великобритании заявил, что британских компаний в США "все еще есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми"

ТАСС, 25 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон снять ограничения для британских компаний на деятельность на американских рынках. Как сообщило AFP, соответствующее заявление он сделал в субботу в городе Биарриц, где проходит саммит G7.

"Для британских компаний в США все еще есть значительные препятствия, которые остаются необъяснимыми, - сказал он. - Есть обширные возможности для британских компаний. Мы пытаемся воспользоваться ими, но наши американские друзья должны будут проявить участие и открытость, потому что в настоящий момент слишком много ограничений".

Президент США Дональд Трамп неоднократно во время беседы с журналистами и в своих выступлениях перед сторонниками осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов. США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисСаммит G7 во Франции
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