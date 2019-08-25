Bloomberg: Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти

ТАСС, 26 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон изложил американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на представителей американской и французской администраций.

Французский источник после встречи двух лидеров в субботу на полях G7 заявил агентству, что Ирану, в соответствии с планом, должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. Так, Тегеран должен вновь соблюдать СВПД, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам в сфере разработки ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия СВПД. Bloomberg отмечает, что Макрон в пятницу обсудил данное предложение с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, с которым он встретился в Париже.

Американский источник в свою очередь назвал данную инициативу неудачной. Bloomberg отмечает, что Трамп, ранее не раз высказывавшийся против любых уступок Тегерану, благодаря которым тот мог бы продавать нефть, по всей вероятности, откажется и от предложения французского лидера.

Пресс-пул Белого дома сообщил, что в субботу Трамп и Макрон на встрече на полях саммита Группы семи в Биаррице обсудили мировую торговлю, Ливию, а также напряженную ситуацию в Персидском заливе.