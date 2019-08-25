Тьерри Мариани возглавит делегацию "Национального объединения", которая направится в Сирию

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Депутат Европейского парламента от партии "Национальное объединение" и бывший министр французского правительства Тьерри Мариани возглавит делегацию этой правой партии, которая отправится 27 августа в Сирию. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter. Визит продлится до 1 сентября включительно.

В состав делегации войдут евродепутаты от "Национального объединения" Виржини Жорон и Николя Бэ, а также Андреа Котарак, в прошлом состоявший в левом движении "Неподчинившаяся Франция", а затем поддержавший "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. Как сообщил Мариани, делегация "проведет в Сирии встречи с политическими деятелями, предпринимателями, деятелями культуры, представителями духовенства". Евродепутат подчеркивает при этом, что Сирия "является страной, которая вот уже восемь лет ведет отважную и успешную борьбу против исламистских террористов".

Мариани, однако, не уточнил, состоится ли, как это неоднократно было при его предыдущих поездках, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. В июле, перед своим шестым по счету визитом, политик заявил агентству France-Presse (AFP), что Асад принимал его "при каждой его поездке в Сирию", причем даже в те времена, когда Мариани не являлся парламентарием.

Как напоминает AFP, в справке о своей деятельности и своем материальном положении, поданной в Европейский парламент, Мариани указал, что "уже много месяцев работает над проектом создания ассоциации франко-сирийской дружбы". "Она будет содействовать восстановлению франко-сирийских отношений - как экономических, так политических и культурных - в рамках реконструкции страны и мер по поддержке восточных христиан", - сообщил евродепутат.