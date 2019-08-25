Посол Абхазии: граждане республики надеются на укрепление диалога с Россией после выборов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Граждане Абхазии надеются на продолжение по итогам выборов президента курса на укрепление отношений Москвы и Сухума. Об этом заявил в воскресенье ТАСС посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, проголосовавший на избирательном участке в российской столице.

"Избиратели связывают с итогами выборов свои надежды на лучшую жизнь, безопасность и, конечно же, на укрепление и развитие российско-абхазских отношений, на то, что этот курс продолжится", - сказал он.

В России граждане Абхазии могут проголосовать на выборах президента республики на двух избирательных участках - в Москве (улица Донская, дом 18/7) и Черкесске.

Выборы президента Абхазии проходят 25 августа. Среди девяти претендентов на высший пост в государстве - действующий президент Рауль Хаджимба, а также бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для признания выборов состоявшимися явка должна превысить 50%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы избирателей.