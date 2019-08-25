В госпитале ливийского города Гарьян объявлена чрезвычайная ситуация после налета ВВС ЛНА

ТАСС, 25 августа. Госпиталь города Гарьян объявил режим ЧС после совершенного минувшей ночью налета ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) на один из прилегающих к городу районов. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Afrigate News.

По имеющейся информации, главный госпиталь Гарьяна переведен в режим чрезвычайной ситуации ввиду "поступления убитых и раненых в результате воздушной бомбардировки". О точном числе погибших и пострадавших в ходе авианалета не сообщается.

Как отмечает Afrigate News, военно-воздушные силы ЛНА провели несколько ночных бомбардировок в одном из пригородов Гарьяна, Гут ар-Рих.

В среду ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, объявила об окружении города Гарьян, подконтрольного Правительству национального согласия (ПНС). "Наши силы завершили окружение города Гарьян", - указал представитель армии полковник Халед аль-Махджуб. По его словам, вооруженные силы ЛНА проводят операции с целью уничтожения баз турецких беспилотников, задействованных в боях на стороне ПНС и "вопрос о взятии города под полный контроль будет решен в ближайшее время".

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА во главе с фельдмаршалом Хафтаром.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. В тот же день силы ЛНА без боя заняли Гарьян, где разместили главный оперативный штаб Западного округа. Важность населенного пункта для армии обусловлена и тем, что здесь находится вертолетная площадка, необходимая сторонникам Хафтара для обеспечения поддержки наступления на ливийскую столицу с воздуха. 26 июня силы ПНС отбили Гарьян у ЛНА.