Киев приостановил демонтаж фортификационных сооружений у моста в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украинская сторона приостановила работы по демонтажу фортификационных сооружений у моста в районе Станицы Луганской. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба командования силовой операции в Донбассе.

"Украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения № 1", - говорится в сообщении. В штабе также добавили, что в район Станицы Луганской "прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел и проводимых мероприятий".

В пятницу, 23 августа, специалисты МЧС Луганской народной республики (ЛНР) провели первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений у моста возле Станицы Луганской. МИД ЛНР констатировал в пятницу, что украинская сторона так и не приступила к синхронному демонтажу своего фортификационного сооружения на дороге между началом моста и контрольно-пропускным пунктом.

На следующий день в штабе силовой операции сообщили, что приступили к демонтажу моста.

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской - единственный официально работающий пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, невозможно. Пешее движение осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Обсуждение плана восстановительных работ было главной темой также на встрече в Минске 21 августа.