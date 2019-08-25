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Саммит G7 во Франции

Трамп заявил, что речи о назначении Макрона переговорщиком по Ирану от G7 пока не шло

Американский лидер добавил, что США не могут никому запретить высказываться по этому вопросу
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не подтвердил появившееся в воскресенье заявление представителя Елисейского дворца о том, что страны Группы семи (G7) уполномочили президента Франции Эмманюэля Макрона вести от их имени переговоры с Ираном. Слова американского президента, сказанные на полях саммита журналистам, приводит Agence France-Presse (AFP).

"Я еще не обсуждал этого, нет", - заявил Трамп. Вместе с тем он добавил, что США "не могут никому запретить высказываться по данному вопросу".

Как сообщил после этого из Биаррица телеканал BFM, в связи с данной разноречивой информацией относительно переговоров "семерки" с Ираном в ближайшее время должен выступить сам Макрон.

Теги
СШАИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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