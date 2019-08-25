Проевропейские партии Молдавии пойдут на местные выборы в блоке

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. "Платформа "Достоинство и правда" (ПДП) примет участие в запланированных на 20 октября выборах в местные органы власти в Молдавии в составе блока Acum совместно с Партией действия и солидарности (ПДС). Такое решение было принято в воскресенье на внеочередном заседании национального политического совета партии.

"Во всеобщих местных выборах и частичных выборах в парламент, которые назначены на 20 октября 2019 года, ПДП решила участвовать единым блоком с ПДС", - сообщил в ходе брифинга лидер ПДП, вице-премьер Андрей Нэстасе. По его словам, в ближайшее время две партии определят общих кандидатов.

В ходе местных выборов планируется избрать почти 900 городских и сельских руководителей и свыше 11 тыс. местных депутатов. Основная интрига развернется в столице Молдавии, где главными кандидатами на пост мэра станут представители блока Acum и Партии социалистов Республики Молдова, с которой проевропейские партии сформировали парламентское большинство. Президент Молдавии Игорь Додон предложил этим партиям подписать своеобразный пакт о ненападении и отказаться от личных нападок, а также избегать раскалывающих общество вопросов в сфере геополитики.

Вместе с местными выборами пройдут и выборы депутатов парламента в четырех одномандатных округах, где народные избранники отказались от своих мандатов.