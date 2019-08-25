Ливийская армия заявила о семи убитых при авианалете близ города Гарьян

ТАСС, 25 августа. Не менее семи сторонников Правительства национального согласия (ПНС) были убиты в результате авиационной атаки, проведенной ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) в одном из предместьев города Гарьян. Такие данные, как сообщил новостной портал Afrigate News, привел в воскресенье представитель Оперативного командования ЛНА.

По его словам, в ходе удара авиации ЛНА восточнее Гарьяна, в районе Вади-Ган, по меньшей мере семь человек из отрядов правительственных сил были убиты. Он добавил, что "большое число сторонников ПНС спасались бегством и в панике оставляли свои позиции в районе, атакованном самолетами ЛНА".

Представитель командования также отметил, что войска ЛНА взяли под контроль местность в районе Гут ар-Рих на юге Гарьяна. Некоторое время назад госпиталь Гарьяна объявил режим ЧС после совершенного минувшей ночью налета армейских ВВС на позиции проправительственных формирований в Гут ар-Рих. Главное медучреждение города было переведено в режим чрезвычайной ситуации ввиду "поступления убитых и раненых в результате воздушной бомбардировки". О точном числе погибших и пострадавших в ходе авианалета до сих пор информации не имеется.