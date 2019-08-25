Во Франции антиглобалисты отменили все запланированные на воскресенье акции с критикой G7

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Все манифестации с призывами и критикой в адрес саммита Группы семи (G7), заготовленные на воскресенье движением антиглобалистов в ряде городов Франции, отменены. Как сообщили журналистам представители организаций Alternatives G7 и G7 Ez, это связано с "чрезмерным присутствием полиции" в местах планировавшегося проведения акций.

"Акции гражданского неповиновения, запланированные на сегодня, пришлось отменить из-за чрезмерного присутствия полиции на местах. Таким образом, условия для их проведения были неподходящие", - заявил представитель G7 Ez Эно Арраманди. В свою очередь, представительница Alternatives G7 Орели Труве назвала несправедливыми задержания активистов в ходе недавних демонстраций в Байонне и Андайе, осудив "атмосферу напряженности, которую во многом создают несоразмерные силы полиции".

Изначально семь точек вокруг Биаррица, в том числе в соседних городах Байона и Англе, были выбраны в качестве мест для выражения недовольства политикой глав государств "семерки" и непосредственно Франции, которая является хозяйкой саммита в этом году. Однако, в пятницу вечером формат протеста было решено изменить: желающим принять участие в акции предложили сформировать "живую стену" по периметру первичной, синей зоны безопасности, чтобы "заставить лидеров почувствовать себя подобно местным жителям в окружении полицейских кордонов". Однако эта акция, равно как и марши в приграничной с Испанией Андайе, были отменены в последний момент.

Организаторы, впрочем, допускают, что в течение дня может быть принято решение о проведении других акций протеста в одном из перечисленных городов.