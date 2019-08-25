Трамп и Трюдо выступили за привлечение КНР к ответственности за недобросовестную торговлю

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи на полях саммита Группы семи высказались за привлечение Китая к ответственности за недобросовестные методы ведения торговли. Об этом говорится в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Лидеры высказались в поддержку мирного разрешения ситуации в Гонконге в соответствии [с соблюдением] права свободы выражения мнений и собраний, - отметил Гидли. - Стороны подтвердили приверженность принципу верховенства закона и выступили за привлечение Китая к ответственности за недобросовестное ведение торговли".