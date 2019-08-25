На выборах президента Абхазии завершилось голосование

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Голосование на седьмых выборах президента Абхазии, которое проходило на участках в республике и России, завершилось в воскресенье в 20:00 мск. Избирательные участки закрываются, начинается подсчет голосов избирателей.

Как сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Тамаз Гогия, нарушений, влияющих на результаты выборов, зафиксировано не было. Было выявлено нарушение в Черкесске, когда один человек проголосовал по абхазскому паспорту старого образца. "Этот факт зафиксирован, отражен в протоколе", - пояснил он.

По его словам, жалобы носили в основном организационный характер. Информацию об отсутствии серьезных нарушений подтверждают и международные наблюдатели. В течение дня заявлений от кандидатов о нарушениях также не поступало.

Явка по состоянию на 18:00 составила 48,48%, в то время как на президентских выборах 2014 года к этому часу проголосовали 55,84%. Чтобы выборы были признаны состоявшимися, на них должны прийти не менее 50% из почти 125 тыс. избирателей (всего в республике проживают около 243 тыс. человек). Итоговые данные о явке, когда станет окончательно ясно, состоялись ли выборы, будут официально объявлены в 20:30 мск.

В Турции голосование не состоялось

Выборы проходили на 154 участках: 152 - на территории Абхазии, еще два участка работали в Москве и Черкесске. Первоначально было запланировано, что голосование пройдет также на участке в Стамбуле, но утром в воскресенье участок в Турции не открылся. В средине рабочего дня ЦИК Абхазии собрался на срочное заседание и принял решение признать выборы на этом участке несостоявшимися.

Гогия отметил, что ситуация никак не повлияет на явку. Он пояснил, что голосующие на избирательных участках за рубежом не вносятся в основной список избирателей, поэтому тот факт, что выборы в Стамбуле не состоялись, на итоги голосования не влияет.

Демократичные выборы

По информации ЦИК, в наблюдении за выборами участвуют делегации Госдумы, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, наблюдатели из КНР, Германии, Венесуэлы, Никарагуа, Турции.

"Я не мог заметить ничего, что могло бы выставить эти выборы нелегитимными. Очень постыдно, что из многих стран говорят, что эти выборы несправедливы и сама страна их не устраивает. Я увидел, что <…> демократические принципы действительно гарантированы", - рассказал журналистам наблюдатель из Австрии, сотрудник Института имени Суворова (Вена) Патрик Поппель.

Независимый журналист из США Патрик Ланкастер, работающий уже несколько лет в Донецке, в беседе с ТАСС отметил, что выборы в республике проходят открыто и демократично. "Немногие жители в США и Европе знают об Абхазии, считая ее частью Грузии. Но это неправильно, местные жители сделали свой выбор за независимость. Я общался с людьми, и они говорят, что выборы честные и открытые", - отметил журналист, добавив, что такого же мнения придерживаются иностранные делегации наблюдателей.

По его словам, он находится в республике уже две недели. Ланкастер ведет свой канал на YouTube, а также сотрудничает с платформами независимых журналистов в новых медиа. "СМИ там [в США и Европе] не хотят показывать правду об Абхазии, как они не хотят говорить правду о Донецкой и Луганской народных республиках", - резюмировал он.

О выборах

В седьмых выборах президента Абхазии участвуют рекордное число кандидатов - девять. Это действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.