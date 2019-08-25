В Абхазии прокомментировали слова президента Грузии о "нелегитимности" выборов

СУХУМ, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Абхазии Рауля Хаджимбы Наала Авидзба назвала выборы президента республики прозрачными и легитимными, отметив, что не удивлена высказываниями президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявившей о непризнании выборов.

Зурабишвили написала в своем Twitter, что выборы в Абхазии "нелегитимны".

"Заявление президента Грузии удивления не вызывает. Ранее сегодня подобные высказывания уже были озвучены грузинским МИДом. Выборы президента Республики Абхазия проходят в соответствии со всеми нормами и стандартами демократического свободного волеизъявления народа", - подчеркнула Авидзба, добавив, что на выборах работает большое количество международных наблюдателей, которые отмечают прозрачность выборов. "Республика Абхазия уверенно продолжает свое развитие в качестве независимого государства", - подчеркнула она.

По информации ЦИК, в наблюдении за выборами участвуют делегации Госдумы, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, наблюдатели из КНР, Венесуэлы, Никарагуа, Турции.