Израиль использовал беспилотники для атаки на "Хезболлах" в Бейруте

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Ракетный удар Израиля по позициям проиранских сил под Дамаском получил в воскресенье неожиданное продолжение в Ливане, где два израильских беспилотных летательных аппарата пытались атаковать штабные офисы шиитской "Хезболлах". Как рассказал в выступлении перед своими сторонниками лидер шиитской партии Хасан Насрулла, один из беспилотников летел в ночные часы на очень низкой высоте, буквально между домами в квартале Муаввад на южной окраине Бейрута и, очевидно, отыскивал цель для удара. Другой, с боевым зарядом на борту, следом за ним должен был поразить выбранный объект.

Им стало здание, в котором расположен информационный центр "Хезболлах". По одним данным, беспилотник-смертник взорвался в воздухе на подлете к нему, по другим был подбит и упал на крышу. "Был сильный взрыв, который нанес существенный материальный урон, осколочные ранения получили три сотрудника, которые находились внутри центра", - отметил представитель пресс-службы шиитской партии.

Нарушение правил перемирия

Президент Ливана Мишель Аун назвал появление боевых дронов в ночном небе Бейрута "новой главой в истории израильских нарушений резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила режим прекращения на совместной границе с Израилем после вооруженного конфликта в 2006 году". Он пообещал провести доскональное расследование инцидента и после консультаций с затронутыми сторонами принять ответное адекватное решение.

Позднее министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль сообщил, что Бейрут срочно направит в Совбез ООН жалобу на агрессивные действия со стороны Израиля. При этом глава внешнеполитического ведомства привел данные, согласно которым Израиль за последние два месяца намного чаще, чем раньше нарушал ооновскую резолюцию и попирал национальный суверенитет Ливана. По его словам, израильские ВВС и ВМС за июль и август 481 раз вторгались в воздушное и морское пространство страны. "Появление над мирными районами Бейрута двух беспилотников, оснащенных огневой силой, представляло собой прямую угрозу безопасности жителям и стало попыткой причинить ущерб гражданским объектам", - подчеркнул Басиль.

Между тем лидер "Хезболлах" посчитал недостаточным протестные заявления правительства и жалобу в СБ ООН. Насрулла заявил, что шиитские бойцы положат конец вторжениям беспилотников, поскольку действия Израиля представляют собой нарушение правил по соблюдению прекращения огня, установленных в 2006 году. По его словам, в конфликте с Израилем наступает новый этап, и "Хезболлах" больше не будет позволять израильским дронам беспрепятственно летать в ливанском небе, потому что они стали "смертоносным орудием". "Мы будем сбивать израильские беспилотники ракетами и защитим от них нашу страну и народ", - сказал он.

Иракский сценарий

В своей речи Насрулла утверждал, что израильтяне "хотят осуществить в Ливане сценарий диверсий подобный тому, который они реализуют сейчас при американской поддержке в Ираке против шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Он напомнил, что за последние недели израильские БПЛА нанесли несколько ударов по складам с иранскими вооружениями в лагерях шиитских бойцов в Ираке.

Эти слова шиитского политика стали реакцией на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сделанное им в эфире Девятого канала израильского телевидения. Отвечая на вопрос о якобы имевших место атаках против иранских сил в Ираке, Нетаньяху заявил, что "Израиль действует на многих театрах [военных действий] против государства [Иран], которое стремится его уничтожить".

В среду командование шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", в состав которых входят "Бригады Хезболлах", обвинило ВВС США в том, что они позволили израильским беспилотникам нанести 20 августа удары по складам оружия на базе шиитских бойцов на юге иракской провинции Салах-эд-Дин.

Поддерживаемая Ираном "Аль-Хашд аш-Шааби" с 2014 года сражалась вместе с иракской армией против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Шиитские добровольцы из Ирака воевали также на стороне правительственной армии в соседней Сирии.

Однако, как утверждал Насрулла, администрация США теперь пытается тайно возродить ИГ, чтобы "создать предлог для постоянного присутствия своих войск на иракской территории". Этой цели, по его словам, служит ослабление потенциала шиитского ополчения, которое является реальной силой, противостоящей террористам.

Звонок Помпео

В Вашингтоне не стали отрицать, что авиаудары по складам в Ираке, где, предположительно, находились иранские баллистические ракеты, нанесли ВВС Израиля. В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства выразил также поддержку ударам ВВС Израиля по иранским силам "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) под Дамаском.

Нетаньяху ранее заявил, что в ходе проведенной крупной операции в Сирии было сорвано якобы готовившееся нападение на Израиль с помощью заминированных дронов. Агентство САНА, однако, в сообщении военного источника сообщило, что сирийские средства ПВО поразили большую часть израильских ракет, которые были замечены над Голанскими высотами и двигались в сторону Дамаска.

Госсекретарь США позвонил в воскресенье также премьер-министру Ливана Сааду Харири и призвал его приложить усилия по предотвращению возможного роста напряженности после вторжения израильских беспилотников в небо Бейрута. Ливанский премьер дал понять, что его правительство осознает всю серьезность создавшейся ситуации и постарается не допустить "втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности". При этом он подчеркнул, что "на международное сообщество и друзей Ливана ложится ответственность за сохранение в силе резолюции 1701 СБ ООН, а также защиту Ливана от израильских вторжений и их последствий".