Reuters: Трамп не собирается предоставлять исключения из нефтяных санкций против Ирана

ТАСС, 25 августа. Страны - участницы Группы семи (G7) на саммите в Биаррице во время субботнего официального ужина не смогли убедить президента США Дональда Трампа предоставить исключения из нефтяных санкций против Ирана. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Ранее иранские дипломатические источники указали агентству, что Тегеран хочет получить разрешение на экспорт нефти объемом не менее 700 тыс. баррелей в сутки, а позднее объем продаж должен достичь 1,5 млн баррелей в случае, если западные страны намерены вести с Ираном переговоры по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Такое заявление было сделано после того, как, по информации агентства Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон изложил американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению его обязательств по СВПД, в рамках которого Тегерану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере выполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.