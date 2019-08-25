NBC: организаторы саммита G7 создали проблемы для делегации США

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Организаторы саммита Группы семи (G7) создали ряд проблем для делегации США в области логистики и обеспечения безопасности. С таким утверждением выступила в воскресенье телекомпания NBC в репортаже с саммита.

"У мировых лидеров, проводящих здесь встречу, возникли острые противоречия по таким проблемам, как глобальные климатические изменения, по политике в отношении Северной Кореи и по вопросу о тарифах, а между Белым домом и французскими официальными лицами идут едва замаскированные стычки, - отметила телекомпания. - По словам одного сотрудника аппарата Белого дома, американские официальные лица уже высказывали недовольство по поводу действий французских хозяев встречи, утверждая, что они намеренно осложняли ситуацию для американской делегации по всем вопросам - от логистики до вопросов обеспечения безопасности. Кроме того, возникли разногласия по поводу того, насколько большое внимание следует уделять вопросам торговли по сравнению с другими вопросами, такими, как климатические изменения - темы, которую президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы особо подчеркнуть".

Телекомпания не уточнила, какие именно организационные вопросы на саммите дали повод для недовольства представителям США, но при этом отметила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в публичных заявлениях стремился подчеркнуть хорошие отношения между участниками встречи и особенно с президентом Франции.