NYT: сторонники Трампа намерены дискредитировать СМИ, критикующие его деятельность

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ряд консервативно настроенных сторонников президента США Дональда Трампа запустили кампанию по дискредитации американских СМИ, которые, по их мнению, предвзято освещают деятельность американского лидера, представляя его в плохом свете. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По информации газеты, организаторы кампании тесно связаны с Белым домом. Их усилия якобы направлены в первую очередь на то, чтобы собрать публикации в социальных сетях или публично сделанные заявления работников СМИ, которые теоретически могли бы навредить их собственной репутации, а в конечном счете - имиджу организаций, на которые они работают. К настоящему моменту сторонникам Трампа уже удалось обработать архивные данные по меньшей мере за последние 10 лет.

Так, по информации издания, участники кампании уже опубликовали информацию о некоторых сотрудниках газет The New York Times и The Washington Post, а также телекомпании CNN. При этом, как указывает газета, высказывания, представленные сторонниками Трампа, хоть и являются в некоторых случаях вырванными из контекста или представленными неточно, в целом правдивы и действительно могут навредить репутации их авторов. Усилия по поиску компрометирующих высказываний затронут также членов семей журналистов и политических активистов, которые негативно оценивают работу нынешнего главы Белого дома.

Один из источников газеты утверждает, что в результате операции удалось обнаружить информацию, которая может навредить карьерам "нескольких сотен" людей. При этом, как указывает издание, авторы кампании намерены публиковать больше подобной информации в преддверии выборов президента США 2020 года.