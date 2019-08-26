Зурабишвили хочет вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии в свой президентский срок

ТБИЛИСИ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала своим главным желанием и основной целью возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав республики. Об этом Зурабишвили написала в понедельник в Facebook.

"Верю, что настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии. Мое главное желание и основная цель в том, чтобы это произошло в ближайшем будущем, в срок моего президентства, для чего я использую все пути и средства", - написала Зурабишвили по случаю 11-й годовщины признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как подчеркнула Зурабишвили, она будет гарантом того, чтобы жители Абхазии и Южной Осетии "имели достойную жизнь, право выбора и свободы слова, как все граждане Грузии, несмотря на их этническое происхождение".

По словам Зурабишвили, власти Грузии делают все возможное, чтобы решить проблемы жителей Абхазии и Южной Осетии в гуманитарной, медицинской и образовательной сферах, а также в области бизнеса из-за их "тяжелого социального и экономического положения".

26 августа 2008 года занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. 2 сентября 2008 года Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой в связи с признанием Россией этих стран.

Инаугурация пятого президента Грузии Зурабишвили состоялась 16 декабря 2018 года. Она будет занимать этот пост до осени 2024 года.