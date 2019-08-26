В Боснии и Герцеговине предъявлены обвинения в военных преступлениях генералу Дудаковичу

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу. Об этом сообщил в понедельник канал РТРС.

Сообщается, что вместе с генералом по делу о военных преступлениях проходят 15 его бывших сослуживцев. Обвиняемым вменяется совершение преступлений против человечности на территории муниципалитетов Босанкси-Петровац, Босанска-Крупа, Сански-Мост, а также военных преступлений в муниципалитетах Бихач и Джазин. По версии прокуратуры, они виновны в убийстве свыше 300 сербов, среди которых было подавляющее большинство гражданских преклонного возраста, а также сербские военнопленные.

Ранее следствие также обвиняло Дудаковича в преступлениях против мусульманского населения (бошняков) автономного края Западная Босния в 1994 году.

Автономный край Западная Босния существовал в 1993-1995 годах с центром в городе Велика-Кладуша. Его лидер Фикрет Абдич, бошняк по национальности, и его подручные противостояли мусульманским властям в Сараево.

Боснийская война (1992-1995) - межэтнический конфликт на территории Республики Босния и Герцеговина между вооруженными формированиями сербов, мусульман-автономистов, боснийских мусульман и хорватов. Общее число погибших составило порядка 100-110 тыс. человек, число беженцев превысило 2,2 млн человек, что делает этот конфликт самым разрушительным в Европе со времен Второй мировой войны.