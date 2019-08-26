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Кризис в Сирии
Обновлено 

Эрдоган заявил, что сухопутные части ВС Турции скоро войдут на север Сирии

По мнению турецкого лидера, "усилия по созданию зоны безопасности приносят результаты"

ТАСС, 26 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах в скором времени направить в северные области Сирии сухопутные части армии. Об этом он сказал во время выступления, которое транслировал телеканал NTV.

"Сейчас наши боевые и разведывательные беспилотники и вертолеты находятся в регионе [на севере Сирии]. Продолжается переброска войск к границе. Очень скоро мы ждем, что наши сухопутные войска войдут туда", - заявил президент. Он отметил, что благодаря военному присутствию на севере Сирии Анкара "получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов" по созданию там зоны безопасности.

"Постепенно наши усилия по созданию зоны безопасности приносят результаты. Нас не остановят никакие ловушки или попытки [других сил] свести свои счеты в регионе. Мы занимаемся теми проблемами, которые считались неприкосновенными, как, например, проблема востока Евфрата", - сказал Эрдоган. Территории к востоку от Евфрата в Сирии контролируются вооруженными курдскими формированиями, которые Анкара считает террористическими и несущими угрозу ее национальной безопасности. Турецкое руководство в июле начало активно заявлять о планах провести военную операцию на востоке Евфрата.

"Нашим приоритетом является диалог и сотрудничество. Но если ситуация будет развиваться не так, как мы хотим, или будут попытки затянуть решение, мы реализуем собственные планы", - указал турецкий лидер. Его слова касались договоренностей с США о сотрудничестве в создании буферной зоны.

7 августа делегация американских военных провела серию переговоров в Анкаре, и было решено открыть в Турции Центр проведения совместных операций. Его задачей является координация усилий между военными Турции и США для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны. Туда смогут вернуться из республики сирийские беженцы, и эта зона станет защитным поясом для турецкой границы. Дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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