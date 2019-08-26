Лидер непризнанного Косова официально распустил парламент

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи выпустил официальный декрет о роспуске парламента. Документ, датированный 26 августа, опубликован в понедельник на его странице в Facebook.

Кроме того, Тачи заявил о своем намерении в кратчайшие сроки назначить дату новых парламентских выборов. По его словам, они станут "дополнительным тестом по укреплению демократии в Косове".

Ожидается, что Тачи объявит дату внеочередных парламентских выборов в пятницу, 30 августа. Наиболее вероятной датой которых называют 6 октября или 29 сентября.

Ранее, 22 августа, парламент непризнанного Косова на экстренном заседании проголосовал за самороспуск. "За" проголосовали 88 из 105 присутствовавших депутатов.

После роспуска парламента глава Косова Хашим Тачи в течение 10 дней должен объявить дату проведения новых парламентских выборов. Избирательный процесс должен быть проведен не ранее 30 и не позднее 45 дней после дня роспуска законодательного органа.

Ранее, 19 июня, премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке с поста премьера в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, несмотря на то, что процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".