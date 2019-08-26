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CNN: Трампу будут задавать вопросы о финансовой выгоде от проведения G7 во Флориде

Ранее американский президент заявил, что следующий саммит Группы семи, вероятно, пройдет в Майами

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Планы президента Трампа провести следующий саммит Группы семи (G7) на принадлежащем ему курорте во Флориде Trump National Doral Miami Golf Resort дадут повод для вопросов о том, получит ли он от этого финансовую выгоду. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, комментируя высказывания Трампа в понедельник перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во французском Биаррице.

По словам Трампа, следующий саммит G7, вероятно, пройдет в Майами, рядом с международным аэропортом.

Если Трамп будет настаивать на этой инициативе, отметила телекомпания, то он, безусловно, подвергнется критике и ему придется отвечать на вопросы о том, получит ли он финансовые выгоды от проведения крупной международной встречи. Такая критика в адрес Трампа уже раздавалась в связи с тем, что он использовал свое имение во Флориде Мар-а-Лаго для приема высокопоставленных гостей из-за рубежа, в частности председателя КНР Си Цзиньпина.

Курорт Doral занимает площадь около 3 кв. км. Трамп приобрел его в 2012 году за $150 млн. На курорте есть четыре поля для гольфа, гостиницы на несколько сот номеров и конференц-зал площадью 2300 кв. м.

Теги
Меркель, АнгелаСШАКитайФранцияСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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