Заседание военного комитета НАТО пройдет 13-15 сентября в Любляне

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Заседание Военного комитета НАТО пройдет 13-15 сентября в столице Словении на уровне начальников генеральных штабов стран Североатлантического альянса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НАТО.

"Высшая военная инстанция НАТО, военный комитет, соберется 13-15 сентября 2019 года в Любляне, Словении", - говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что заседания военного комитета "позволяют главам оборонных ведомств собираться вместе и обсуждать вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза". "Начальники генштабов стран НАТО обсудят операции, миссии и деятельность НАТО, сдерживание и оборону евроатлантического региона, концепцию военных действий НАТО и военный инструмент власти", - добавили в пресс-службе альянса.

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз - в одной из стран - членов альянса.