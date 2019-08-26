Трамп и Меркель обсудили на саммите G7 вопросы торговли и безопасности

ТАСС, 26 августа. Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на саммите Группы семи (G7) во французском Биаррице вопросы безопасности, экономики и реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе в Ливии и регионе Сахеля. Президент и канцлер согласились с важностью содействия глобальному экономическому росту посредством свободной и честной торговли, сокращения торговых барьеров и регулирования [в этом секторе], а также реформирования ВТО", - говорится в заявлении. Лидеры двух стран также затронули экономические вопросы, включая "важную торговую сделку между США и Европейским Союзом" и "нечестную торговую практику Китая".

"Президент с нетерпением ожидает визита в Берлин по приглашению канцлера", - отмечается в заявлении.