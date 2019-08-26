Премьер-министр Пакистана выступит с заявлением по ситуации в Кашмире на Генассамблее ООН

ТАСС, 26 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует поднять вопрос о ситуации в Кашмире на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября. Об этом он заявил в понедельник в ходе обращения к нации.

Как отмечает телеканал Geo TV, Имран Хан выступит с речью к Генеральной Ассамблее 27 сентября, чтобы "обратить внимание мировой общественности на ситуацию в Кашмире".

По словам главы правительства, отныне в стране будут проводиться мероприятия "солидарности с Кашмиром", в ходе которых "Пакистан будет выказывать поддержку жителям Кашмира до тех пор, пока они не станут независимыми".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.