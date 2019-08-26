Туск сообщил, что дискуссия на саммите G7 проходила трудно

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Работа на саммите G7 проходила в трудных условиях, прогресса удалось достичь только по ряду вопросов. Об этом написал в понедельник в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, который принимает участие в завершающемся в Биаррице саммите глав государств Группы семи.

"Дискуссия на саммите G7 проходила в трудных условиях. Лидеры достигли прогресса по некоторым из основных вызовов, включая пожары в лесах Амазонии, проблемам торговли, проблемам Ирана и ситуации в Гонконге", - написал Туск. По словам дипломатов, эти темы должны быть отражены в итоговом заявлении саммита.

Между тем лидеры "семерки" не смогли договориться о возвращении к формату G8 с участием России. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в понедельник, что продолжает считать полезным приглашение России на следующий саммит в США, однако выразил сомнение, что с ним согласятся все остальные участники этой организации.

Как ранее пояснил ТАСС источник в Брюсселе, Группа семи сегодня объективно заинтересована в возвращении России, чтобы вернуть себе способность конкурировать на международной арене с форумом "большой двадцатки". При этом, участники G7 не знают, как вернуть в организацию Россию, сохранив лицо.