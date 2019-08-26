Туск сообщил, что дискуссия на саммите G7 проходила трудно

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Работа на саммите G7 проходила в трудных условиях, прогресса удалось достичь только по ряду вопросов. Об этом написал в понедельник в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, который принимает участие в завершающемся в Биаррице саммите глав государств Группы семи.
Under difficult circumstances, G7 discussed and achieved progress on some of the biggest challenges of the world incl. the Amazon rainforest, trade, Iran, Hong Kong and inequalities. #G7Biarritz pic.twitter.com/efun7HCUTe— Donald Tusk (@eucopresident) August 26, 2019
"Дискуссия на саммите G7 проходила в трудных условиях. Лидеры достигли прогресса по некоторым из основных вызовов, включая пожары в лесах Амазонии, проблемам торговли, проблемам Ирана и ситуации в Гонконге", - написал Туск. По словам дипломатов, эти темы должны быть отражены в итоговом заявлении саммита.
Между тем лидеры "семерки" не смогли договориться о возвращении к формату G8 с участием России. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в понедельник, что продолжает считать полезным приглашение России на следующий саммит в США, однако выразил сомнение, что с ним согласятся все остальные участники этой организации.
Как ранее пояснил ТАСС источник в Брюсселе, Группа семи сегодня объективно заинтересована в возвращении России, чтобы вернуть себе способность конкурировать на международной арене с форумом "большой двадцатки". При этом, участники G7 не знают, как вернуть в организацию Россию, сохранив лицо.