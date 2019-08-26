Макрон рассказал о визите в Биарриц индейского вождя

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил прибытие индейского вождя Раони в Биарриц, где проходит саммит Группы семи (G7). При этом во время пресс-конференции в понедельник он поправил журналиста, который, задавая вопрос, назвал фамилию президента Ирана Хасана Роухани.

"Вы, похоже, устроили нам настоящий сюрприз. Вчера прибыл министр иностранных дел Ирана [Джавад Зариф], но мы также узнали, что шеф [вождь] Роухани приедет на этот саммит G7 в Биарриц, можете ли вы подтвердить это?" - спросил его журналист.

"Раони. Роухани - это тоже шеф, но он не здесь", - уточнил Макрон. Глава государства добавил, что индейский вождь прибыл во Францию по приглашению неправительственных организаций, а не организаторов саммита.

Макрон добавил, что не встречался с Роухани лично, "но, если он захочет, то [французский лидер будет] готов это сделать".

Следует отметить, что слухи о возможном прибытии иранского лидера Роухани циркулировали среди журналистов в пресс-центре еще с вечера воскресенья, когда в Биарриц неожиданно для всех прибыл глава иранского МИД. В то же время фамилия президента Ирана по-французски произносится практически так же, как и имя индейского вождя Раони - "Роани", поскольку из нее при чтении пропадает буква "х", поэтому не удивительно, что некоторые записали новость о скором прибытии именно на счет иранского лидера.

В воскресенье на саммит G7 в Биаррице прибыл министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чей визит не был запланирован официальной программой саммита. Консультации главы иранского МИД в Биаррице продлились 3,5 часа. Из них Зариф полчаса беседовал с Макроном, а остальное время - с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом. Представитель Елисейского дворца выразил удовлетворение итогами встречи.