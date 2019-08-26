ФРГ присоединилась к заявлению о непризнании выборов в Абхазии

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Германия считает выборы в Абхазии незаконными и не будет признавать результаты голосования. Об этом сообщил в понедельник в Берлине представитель МИД ФРГ.

"Федеральное правительство поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в границах, признанных мировым сообществом", - отметили в ведомстве. "Мы считаем незаконными эти "выборы" и их результат", - говорится в сообщении МИД ФРГ.

Ранее МИД Польши опубликовал совместное заявление 15 стран о непризнании этого волеизъявления.

По итогам прошедших в Абхазии в минувшее воскресенье выборов действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния прошли во второй тур. В первом туре Хаджимба получил 23,85%, Квициния - 21,97% голосов избирателей. По данным ЦИК Абхазии, явка избирателей на выборах составила 66,55%.

Второй тур может пройти 8 сентября.