Трюдо заявил, что страны G7 едины в решении ситуации вокруг Ирана

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) считают, что деэскалация ситуации вокруг Ирана возможна через прямой диалог с Тегераном. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита G7, который проходил во французском Биаррице.

"В субботу вечером у нас была очень оживленная дискуссия по поводу Ирана. Мы согласились с тем, что должны быть уверены в том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие, - сказал он. - Мы хотим видеть деэскалацию напряженности в регионе путем вовлеченности в ситуацию и через диалог с иранским правительством". Трюдо отметил, что такой диалог начался уже в воскресенье, когда в Биарриц прибыл министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, чей визит не был запланирован официальной программой саммита. Премьер-министр напомнил, что у Оттавы и Тегерана нет в настоящее время дипломатических отношений, тем не менее, по его словам, Канада "является частью этой дискуссии".

Сообщалось, что консультации главы иранского МИД продлились 3,5 часа. Из них Зариф полчаса беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а остальное время - с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

В понедельник Макрон заявил, что Франция самостоятельно приняла решение пригласить Зарифа на саммит Группы семи. По его словам, идея заключалась в том, чтобы провести встречи на уровне министров. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что не возражал против прибытия Зарифа на саммит, однако встречаться с ним не пожелал.